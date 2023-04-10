Речной вокзал в Киеве завершили реставрировать

Детали

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала сертификат о принятии в эксплуатацию реставрированного исторического здания Речного вокзала в Киеве. Здание с 2021 года арендует Американский университет в Киеве, который теперь сможет обучать студентов офлайн.

"Американский университет арендовал его с 2021 года. За это время здание было реставрировано – сохранено исторический фасад и ценные панно", - говорится в сообщении.

Справочно

Речной вокзал строили в течение 1957–1961 годов на Почтовой площади Киева по проекту архитекторов Вадима Гопкало, Вадима Ладного и Григория Слуцкого. Башня здания напоминала мачты парусных судов. Ему предшествовала заложенная в 1897 году Киевская гавань, которая носила имя императора Николая II, и была самой большой в то время в российской империи. Здание имеет четыре этажа со стороны Днепра и два – со стороны Почтовой площади. В центральной части расположена круглая башня, где установлена специальная аппаратура связи, сигнализации, осмотра фарватера. В 2016 году, после долгих времен разрушения, здание вокзала получило новых владельцев.

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