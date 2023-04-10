Річковий вокзал у Києві завершили реставрувати
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві введено в експлуатацію реставровану історичну будівлю Річкового вокзалу. Зараз приміщення перебуває в оренді вишу, пише УНН з посиланням на Мінінфраструктури України.
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Державна інспекція архітектури та містобудування України видала сертифікат про прийняття в експлуатацію реставрованої історичної будівлі Річкового вокзалу в Києві. Будівлю з 2021 року орендує Американський університет у Києві, який тепер зможе навчати студентів офлайн.
"Історичну будівлю річкового вокзалу, збудовану в 1961 році, університет орендував з 2021 року", - вказано у повідомленні.
Довідково
Річковий вокзал споруджували впродовж 1957–1961 років на Поштовій площі Києва за проектом архітекторів Вадима Гопкала, Вадима Ладного та Григорія Слуцького. Вежа будівлі нагадувала щогли парусних суден. Йому передувала закладена 1897 року Київська гавань, яка носила ім’я імператора Миколи II, і була найбільшою на той час у російській імперії. Будівля має чотири поверхи з боку Дніпра та два – з боку Поштової площі. У центральній частині розташована кругла башта, де встановлена спеціальна апаратура зв'язку, сигналізації, огляду фарватеру. У 2016 році, після довгих часів руйнування, будівля вокзалу отримала нових власників.
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