рф в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК

Российские оккупанты совершили уже шестую атаку на одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Повреждено оборудование предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДТЭК.

россия в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. За последние полтора месяца это уже шестая атака на прифронтовую ТЭС. К счастью, обошлось без пострадавших - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за обстрела без отопления оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

"Повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей", - отмечается в сообщении.

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