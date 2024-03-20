рф ударила по одному из районов Харькова: под завалами могут быть люди - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  101447 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  123816 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  124157 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124275 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  219109 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142685 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134539 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132612 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192029 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  219109 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  197322 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  340090 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  354359 просмотра

рф ударила по одному из районов Харькова: под завалами могут быть люди - ОВА

Российские войска нанесли удар по одному из районов Харькова, люди могут быть под завалами.

Общество •   •  12850 просмотра
рф ударила по одному из районов Харькова: под завалами могут быть люди - ОВА

Брал взятки стройматериалами: задержан работник ТЦК

Сотрудника Тернопольского военного комиссариата задержали за систематическое получение взяток в виде строительных материалов от уклонистов от мобилизации в обмен на снятие их с военных баз данных.

Криминал и ЧП •   •  9782 просмотра
Брал взятки стройматериалами: задержан работник ТЦК

ЕС направил из 50-миллиардного фонда Украине первый транш в 4,5 млрд евро

Европейская Комиссия выделила 4,5 млрд евро из 50-миллиардного фонда для Украины.

Экономика •   •  11011 просмотра
ЕС направил из 50-миллиардного фонда Украине первый транш в 4,5 млрд евро

Папа Римский вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для прекращения войны в Украине

Папа Франциск вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для посредничества и переговоров, чтобы положить конец "кровавым конфликтам" в Украине и секторе Газа.

Война •   •  12289 просмотра
Папа Римский вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для прекращения войны в Украине

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове произошел взрыв.

Война •   •  11251 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

В Украине запустили Единую ветеранскую линию для поддержки военных и их семей

Министерство по делам ветеранов и Красный Крест Украины запустили "Единую ветеранскую линию" - единую горячую линию (0 800 505 217), по которой ветераны могут получить доступ к различным услугам, таким как психосоциальная поддержка, льготы, жилье, финансовая помощь, медицинская реабилитация и оцифровка документов.

Общество •   •  10527 просмотра
В Украине запустили Единую ветеранскую линию для поддержки военных и их семей

Работник школы погиб в результате вражеского авиаудара в Сумской области - прокуратура

В результате вражеского авиаудара по Великописаревской громаде Сумской области 19 марта погибла 74-летняя работница школы.

Война •   •  12288 просмотра
Работник школы погиб в результате вражеского авиаудара в Сумской области - прокуратура

CERN откажется от сотрудничества с российскими учеными, в москве ответили

ЦЕРН решил прекратить сотрудничество с российскими учеными, уволив некоторых исследователей из совместных проектов, что Россия осудила как "политизированное, дискриминационное и неприемлемое" в отношении своих ученых.

политика •   •  15522 просмотра
CERN откажется от сотрудничества с российскими учеными, в москве ответили

В результате вчерашнего удара по Бериславу ранена 75-летняя женщина

75-летняя женщина получила ранения во время обстрела российскими войсками города Берислав Херсонской области 19 марта.

Война •   •  15051 просмотра
В результате вчерашнего удара по Бериславу ранена 75-летняя женщина

Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Польские фермеры заблокировали движение автобусов на пограничном пункте пропуска "Медика-Шегини", пропуская только один автобус каждые два часа.

Экономика •   •  16873 просмотра
Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини"