рф ударила по одному из районов Харькова: под завалами могут быть люди - ОВА

российские войска нанесли удар по одному из районов Харькова, под завалами могут находиться люди, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы - написал Синегубов в соцсетях.

Также он отметил, что информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове был слышен звук взрыва.