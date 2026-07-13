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рф ударила по иностранному судну в Одесской области: трое погибших, пятеро раненых моряков

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Россия ударила по гражданскому судну под флагом Того в порту Одесской области, погибли трое членов экипажа. Повреждена портовая инфраструктура, пятеро моряков ранено.

рф ударила по иностранному судну в Одесской области: трое погибших, пятеро раненых моряков
t.me/ampu_uspa

россия нанесла удар по иностранному гражданскому судну в Одесской области, трое членов экипажа погибли, еще 5 ранены, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в соцсетях, пишет УНН.

россия нанесла удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки минеральных удобрений. В результате попадания в надстройку судна возник пожар. К сожалению, трое членов экипажа погибли. Еще пятеро моряков получили ранения

- написал Кулеба.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Это очередной удар россии по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины. Такие атаки угрожают безопасности международного судоходства, стабильности глобальной торговли и продовольственной безопасности мира", - указал вице-премьер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что "в результате вражеского обстрела Одесской области пострадала портовая инфраструктура. Произошло возгорание пришвартованного коммерческого судна под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения".

В АМПУ также подтвердили и уточнили, что "также получили повреждения объекты портовой инфраструктуры и другие гражданские объекты на территориях портов". "За несколько дней российский террор унес уже шесть жизней. Это работники портовой отрасли, водители и моряки, которые выполняли свою работу и не имели никакого отношения к боевым действиям", - указали в АМПУ.

Также Кипер сообщил, что "количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки по Одессе возросло до 5". Среди пострадавших - пятилетний ребенок, которому медики оказали необходимую помощь без госпитализации.

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Юлия Шрамко

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