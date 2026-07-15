рф ударила по АЗС на Житомирщине, двое пострадавших

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россия атаковала АЗС в Житомирской области, известно о 2 пострадавших, сообщил в среду глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях, пишет УНН.

Враг продолжает терроризировать северные районы области. Сегодня утром под удар попала одна из АЗС в Малинской громаде. Сейчас известно о двух пострадавших, им оказывают помощь в больнице - написал Бунечко.

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