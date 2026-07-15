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рф ударила по АЗС на Житомирщине, двое пострадавших

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Российские войска утром атаковали АЗС в Малинской громаде. Двое человек пострадали, им оказывают помощь в больнице.

рф ударила по АЗС на Житомирщине, двое пострадавших
t.me/zhytomyrskaODA

россия атаковала АЗС в Житомирской области, известно о 2 пострадавших, сообщил в среду глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях, пишет УНН.

Враг продолжает терроризировать северные районы области. Сегодня утром под удар попала одна из АЗС в Малинской громаде. Сейчас известно о двух пострадавших, им оказывают помощь в больнице

- написал Бунечко.

"АЗС, почтовые отделения, склады" - "Флеш" предупредил, что враг будет атаковать на глубину 100 км "всё, что возможно"12.07.26, 13:52 • 4210 просмотров

Юлия Шрамко

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