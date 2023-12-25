рф продолжает террор дронами гражданского населения Херсонщины, сбрасывали осколочный боеприпас

Оккупанты продолжают террор гражданского населения Херсонской области дроновыми атаками. За прошедшие сутки применили, в частности FPV-дроны, ударный БпЛА типа "Ланцет". Зафиксирован один сброс осколочного боеприпаса по населенным пунктам Саблуковка и Новоберислав.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Оккупанты продолжают террор гражданского населения дроновыми атаками. За прошедшие сутки применили FPV-дроны, ударный БПЛА типа "Ланцет" и дроны различных модификаций с поражающими функциями. Зафиксировано 6 таких ударов и 1 сброс осколочного боеприпаса по населенным пунктам Саблуковка и Новоберислав Херсонской области - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не повреждены.

Дополнение

Российские войска в ночь на 25 декабря массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области, было по меньшей мере 25 "прилетов", есть погибшая и повреждения.