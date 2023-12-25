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рф продолжает террор дронами гражданского населения Херсонщины, сбрасывали осколочный боеприпас

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 13:08  •  10368 просмотра

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россия использует беспилотники для атаки на Херсон, сбрасывая боеприпасы; о жертвах не сообщается.

Оккупанты продолжают террор гражданского населения Херсонской области дроновыми атаками. За прошедшие сутки применили, в частности  FPV-дроны, ударный БпЛА типа "Ланцет". Зафиксирован один сброс осколочного боеприпаса по населенным пунктам Саблуковка и Новоберислав.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Оккупанты продолжают террор гражданского населения дроновыми атаками. За прошедшие сутки применили FPV-дроны, ударный БПЛА типа "Ланцет" и дроны различных модификаций с поражающими функциями. Зафиксировано 6 таких ударов и 1 сброс осколочного боеприпаса по населенным пунктам Саблуковка и Новоберислав Херсонской области

- говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не повреждены.

Дополнение

Российские войска в ночь на 25 декабря массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области, было по меньшей мере 25 "прилетов", есть погибшая и повреждения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
рф продовжує терор дронами цивільного населення Херсонщини, скидали осколковий боєприпас
Russia continues to terrorize civilians in Kherson region with drones, dropping shrapnel munitions
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