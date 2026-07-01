рф построила две новые переправы на дороге из Херсонщины в Крым через Арабатскую стрелку
Киев • УНН
российские войска возвели насыпную дамбу и понтонный мост на Арабатской стрелке. Строительство началось после удара ВСУ по основному мосту 8 июня.
российские оккупационные силы построили две новые переправы на дороге из временно оккупированной Херсонской области в Крым через Арабатскую стрелку. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Детали
По данным издания, об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков, последний из которых датирован 30 июня.
Речь идет о насыпной дамбе и понтонном мосту. Их строительство началось после того, как 8 июня украинские силы нанесли удар по основному мосту на этом направлении.
Ранее также сообщалось, что российские власти соорудили насыпную дамбу в районе Чонгара, где в результате украинских ударов был поврежден еще один мост, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью Украины.
Как отмечает Радио Свобода, строительство новых переправ свидетельствует о попытках оккупационных властей обеспечить альтернативные логистические маршруты после повреждения ключевых транспортных артерий, ведущих в Крым.
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