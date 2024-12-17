рф планирует манипулировать немецкой политикой из-за вопроса ракет Taurus - Коваленко

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 95854 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 131317 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 135619 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 140768 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 148316 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 129239 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 161034 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150354 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155798 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163841 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Укрзализныця» запускает шесть дополнительных поездов на рождественско-новогодние праздники: что известно

«Укрзализныця» запускает шесть дополнительных поездов на рождественско-новогодние праздники: что известно

 • 15927 просмотра
Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении

Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении

 • 40544 просмотра
россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

 • 34642 просмотра
Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

 • 48268 просмотра
Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

03:22 • 22605 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 131371 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 148312 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 153126 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 157234 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 155448 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 73485 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 103678 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 92931 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

 • 107563 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 104352 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

рф планирует манипулировать немецкой политикой из-за вопроса ракет Taurus - Коваленко

рф планирует манипулировать немецкой политикой из-за вопроса ракет Taurus - Коваленко

Киев  •  УНН

 • 1211 просмотра

Read in English

кремль готовит информационную атаку на политику Германии, навязывая нарратив о «кандидатах мира и войны». россия планирует запугивать немцев войной в случае передачи ракет Taurus Украине.

кремль будет навязывать в политике Германии нарратив о «кандидате мира» и «кандидате войны». Граждан ФРГ будут пугать войной в случае передачи ракет Taurus Украине.  Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН

россияне информационно вмешиваются в политическую жизнь Германии. Их стратегия довольно проста - через собственные сети они будут навязывать нарратив о «кандидате мира» и «кандидате войны». Немцев будут пугать войной, если «хоть один Таурус полетит по России»

- написал Коваленко в Telegram. 

По его словам, это типичная российская стратегия. «И зная россиян, можно с уверенностью говорить, что проигрывает та нация, которая в это время будет выбирать что-то другое вместо силы. И таким образом будет гарантировать своему обществу, для начала, окопы где-то в Балтии за 4-6 лет», - указал Коваленко. 

Он указал, сила нужна именно сейчас, чтобы этого не произошло. И альтернативы силе не должно быть в политике стран.

Дополнение 

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказал Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus, ведь считает такое решение ошибочным. 

16 декабря депутаты Бундестага проголосовали за роспуск правительства Германии. Страна в ближайшее время проведет досрочные выборы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
germaniyaГермания