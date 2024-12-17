рф планирует манипулировать немецкой политикой из-за вопроса ракет Taurus - Коваленко
Киев • УНН
кремль готовит информационную атаку на политику Германии, навязывая нарратив о «кандидатах мира и войны». россия планирует запугивать немцев войной в случае передачи ракет Taurus Украине.
кремль будет навязывать в политике Германии нарратив о «кандидате мира» и «кандидате войны». Граждан ФРГ будут пугать войной в случае передачи ракет Taurus Украине. Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН.
россияне информационно вмешиваются в политическую жизнь Германии. Их стратегия довольно проста - через собственные сети они будут навязывать нарратив о «кандидате мира» и «кандидате войны». Немцев будут пугать войной, если «хоть один Таурус полетит по России»
По его словам, это типичная российская стратегия. «И зная россиян, можно с уверенностью говорить, что проигрывает та нация, которая в это время будет выбирать что-то другое вместо силы. И таким образом будет гарантировать своему обществу, для начала, окопы где-то в Балтии за 4-6 лет», - указал Коваленко.
Он указал, сила нужна именно сейчас, чтобы этого не произошло. И альтернативы силе не должно быть в политике стран.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказал Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus, ведь считает такое решение ошибочным.
16 декабря депутаты Бундестага проголосовали за роспуск правительства Германии. Страна в ближайшее время проведет досрочные выборы.