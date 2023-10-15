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рф переключила авиаудары на ночное время, но у врага ощущается снарядный голод - Гуменюк

Киев • УНН

 • 275264 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. российские военные переключили авиационные удары на ночное время, но у врага ощущается снарядный голод. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНН.

рф переключила авиаудары на ночное время, но у врага ощущается снарядный голод - Гуменюк

Детали

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что враг пытается уничтожить все то, что может дать региону возможность развиваться и готовиться к зиме.

"Артиллерийские обстрелы также продолжаются, но они существенно уменьшились в наполненности. Количество боеприпасов, которое враг использует, снизилось на сотню-полторы. Это означает, что чувствуется у них снарядный голод. Мы продолжаем над этим работать - за минувшие сутки уничтожили очередной контрольный пункт, командный пункт и пункт управления БПЛА", - добавила Гуменюк.

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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