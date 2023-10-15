рф переключила авиаудары на ночное время, но у врага ощущается снарядный голод - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. российские военные переключили авиационные удары на ночное время, но у врага ощущается снарядный голод. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНН.
Детали
Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что враг пытается уничтожить все то, что может дать региону возможность развиваться и готовиться к зиме.
"Артиллерийские обстрелы также продолжаются, но они существенно уменьшились в наполненности. Количество боеприпасов, которое враг использует, снизилось на сотню-полторы. Это означает, что чувствуется у них снарядный голод. Мы продолжаем над этим работать - за минувшие сутки уничтожили очередной контрольный пункт, командный пункт и пункт управления БПЛА", - добавила Гуменюк.
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.