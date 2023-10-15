рф переключила авіаудари на нічний час, але у ворога відчувається снарядний голод - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. російські військові переключили авіаційні удари на нічний час, але у ворога відчувається снарядний голод. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає УНН.
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Речниця ОК "Південь" зазначила, що ворог намагається знищити все те, що може дати регіону можливість розвиватися і готуватися до зими.
"Артилерійські обстріли також тривають, але вони суттєво зменшилися у наповненості. Кількість боєприпасів, яку ворог використовує, знизилася на сотню-півтори. Це означає, що відчувається у них снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати - за минулу добу знищили черговий контрольний пункт, командний пункт і пункт управління БПЛА", - додала Гуменюк.
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.