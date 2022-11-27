рф ограничивает возможности "зернового соглашения" - Курбаков

Детали

Россия искусственно ограничивает возможности “зерновой сделки”, которая была продлена на 120 дней.

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“Зерновая инициатива продлена на 120 дней, но россия все еще имеет инструменты для искусственного ограничения ее возможностей. 77 судов стоят в очереди для прохода инспекции в Турции, порты Великой Одессы используют до 50 процентов своих мощностей, стоимость зерна растет с каждым новым шантажом со стороны рф”, — написал Курбаков.

Как отмечает министр, Украина имела опыт проведения 40 инспекций на сутки, сейчас из-за позиции рф на день инспектируется в 5 раз меньше.

“В октябре„зерновая инициатива“позволила экспортировать 4,2 млн. тонн зерновых, в ноябре не выйдем и на 3 млн. тонн. При этом, технически мы можем выйти на 6 млн. тонн на месяц”, — отметил министр.