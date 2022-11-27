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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31963 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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рф обмежує можливості "зернової угоди" - Курбаков

рф обмежує можливості "зернової угоди" - Курбаков

Київ • УНН

 • 1265856 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через позицію рф затягується перевірка суден у Туреччині. Як наслідок експорт збіжжя у листопаді знизиться на третину.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у себе на Facebook, передає УНН.

Деталі

Росія штучно обмежує можливості “зернової угоди”, яка була продовжена на 120 днів.

Цитата

“Зернову ініціативу продовжено на 120 днів, але Росія все ще має інструменти для штучного обмеження її можливостей. 77 суден стоять у черзі для проходу інспекції в Туреччині, порти Великої Одеси використовують до 50 відсотків своїх потужностей, вартість зерна зростає з кожним новим шантажем з боку РФ”, — написав Курбаков.

Як зазначає міністр, Україна мала досвід проведення 40 інспекцій на добу, зараз через позицію рф на день інспектується в 5 разів менше.

“У жовтні „зернова ініціатива“ дозволила експортувати 4,2 млн тонн зернових, у листопаді не вийдемо і на 3 млн тонн. При цьому, технічно ми можемо вийти на 6 млн тонн на місяць”, — зазначив міністр.

Українські Національні Новини

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