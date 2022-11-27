рф обмежує можливості "зернової угоди" - Курбаков

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Росія штучно обмежує можливості “зернової угоди”, яка була продовжена на 120 днів.

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“Зернову ініціативу продовжено на 120 днів, але Росія все ще має інструменти для штучного обмеження її можливостей. 77 суден стоять у черзі для проходу інспекції в Туреччині, порти Великої Одеси використовують до 50 відсотків своїх потужностей, вартість зерна зростає з кожним новим шантажем з боку РФ”, — написав Курбаков.

Як зазначає міністр, Україна мала досвід проведення 40 інспекцій на добу, зараз через позицію рф на день інспектується в 5 разів менше.

“У жовтні „зернова ініціатива“ дозволила експортувати 4,2 млн тонн зернових, у листопаді не вийдемо і на 3 млн тонн. При цьому, технічно ми можемо вийти на 6 млн тонн на місяць”, — зазначив міністр.