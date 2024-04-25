Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
рф несет значительные потери: 1040 военных погибли за сутки
За сутки россияне нанесли 256 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
Николаевщина: вражеские артиллерийские обстрелы повредили дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиационных атак, около 105 залповых обстрелов
В Черкасской области прогремели взрывы
Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая 2 электромобиля и 2 гибрида
На Киевщине объявлена воздушная тревога
Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода
Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях
Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля
Популярные
В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника
Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16
Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье
При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"
Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
рф несет значительные потери: 1040 военных погибли за сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 1040 военнослужащих.
За сутки россияне нанесли 256 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки силы противника 256 раз атаковали Запорожскую область, обстреляв 8 населенных пунктов из авиации, беспилотников, гранатометов и артиллерии, нанеся ущерб жилым домам, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Николаевщина: вражеские артиллерийские обстрелы повредили дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка
Вражеский артиллерийский обстрел повредил частные дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка Николаевской области, но обошлось без жертв.
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиационных атак, около 105 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 104 боевых столкновения, во время которых рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиаударов и 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
В Черкасской области прогремели взрывы
Звуки, похожие на взрывы, раздались в Черкасской области Украины.
Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая 2 электромобиля и 2 гибрида
На Пекинском автосалоне компания Nissan Motor представила четыре концепт-кара, среди которых два электромобиля и два гибрида, ориентированные на китайский рынок.
На Киевщине объявлена воздушная тревога
В Киевской области объявлена воздушная тревога.
Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода
Украинские Воздушные Силы обнаружили скоростную цель, которая двигалась в направлении Миргорода.
Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Полтавской и Сумской областях.
Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля
Сегодня, 25 апреля, зоозащитники и любители дикой природы во всем мире приобщаются к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня пингвинов. По мнению ученых, пингвины появились на нашей планете около 23 миллионов лет назад. Первое письменное упоминание о пингвинах датируется 1487 годом