РФ не поддержит резолюцию Совбеза ООН по Сирии без расследования – С.Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Без надлежащего расследования инцидента в Хан-Шейхуне Россия не поддержит новые попытки принять в Совете Безопасности ООН резолюцию с осуждением правительства Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Попытки под шумок, без всяких инспекций принять голословно резолюцию СБ ООН с осуждением правительства Сирии мы поддержать не можем и не будем их поддерживать”, — сказал С.Лавров.
Он подчеркнул, что Москва настаивает на проведении независимого расследования предполагаемого использования химического оружия в Хан-Шейхуне.
“Мы вчера (с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном — ред.) подробно обсуждали необходимость активизации российско-американских усилий по мобилизации международного сообщества на борьбу с терроризмом и напомнили о том, что действия США наподобие ударов по Сирии седьмого апреля противоречат этой задаче. Мы настаиваем на самом тщательном, независимом расследовании этого инцидента”, — сказал глава МИД РФ.
Как сообщал УНН, Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции относительно Сирии в Совете Безопасности ООН. Кроме РФ, против проголосовала Боливия, а Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались.