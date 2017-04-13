РФ не поддержит резолюцию Совбеза ООН по Сирии без расследования – С.Лавров

“Попытки под шумок, без всяких инспекций принять голословно резолюцию СБ ООН с осуждением правительства Сирии мы поддержать не можем и не будем их поддерживать”, — сказал С.Лавров.

Он подчеркнул, что Москва настаивает на проведении независимого расследования предполагаемого использования химического оружия в Хан-Шейхуне.

“Мы вчера (с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном — ред.) подробно обсуждали необходимость активизации российско-американских усилий по мобилизации международного сообщества на борьбу с терроризмом и напомнили о том, что действия США наподобие ударов по Сирии седьмого апреля противоречат этой задаче. Мы настаиваем на самом тщательном, независимом расследовании этого инцидента”, — сказал глава МИД РФ.

Как сообщал УНН, Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции относительно Сирии в Совете Безопасности ООН. Кроме РФ, против проголосовала Боливия, а Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались.