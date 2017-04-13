РФ не поддержит резолюцию Совбеза ООН по Сирии без расследования – С.Лавров

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65508 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108181 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165970 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121771 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114192 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105347 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107310 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103766 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157206 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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РФ не поддержит резолюцию Совбеза ООН по Сирии без расследования – С.Лавров

РФ не поддержит резолюцию Совбеза ООН по Сирии без расследования – С.Лавров

Киев  •  УНН

 • 10986 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Без надлежащего расследования инцидента в Хан-Шейхуне Россия не поддержит новые попытки принять в Совете Безопасности ООН резолюцию с осуждением правительства Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Попытки под шумок, без всяких инспекций принять голословно резолюцию СБ ООН с осуждением правительства Сирии мы поддержать не можем и не будем их поддерживать”, — сказал С.Лавров.

Он подчеркнул, что Москва настаивает на проведении независимого расследования предполагаемого использования химического оружия в Хан-Шейхуне.

“Мы вчера (с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном — ред.) подробно обсуждали необходимость активизации российско-американских усилий по мобилизации международного сообщества на борьбу с терроризмом и напомнили о том, что действия США наподобие ударов по Сирии седьмого апреля противоречат этой задаче. Мы настаиваем на самом тщательном, независимом расследовании этого инцидента”, — сказал глава МИД РФ.

Как сообщал УНН, Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции относительно Сирии в Совете Безопасности ООН. Кроме РФ, против проголосовала Боливия, а Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались.

 

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