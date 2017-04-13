РФ не підтримає резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії без розслідування – С.Лавров

“Спроби під шумок, без усяких інспекцій прийняти голослівно резолюцію РБ ООН із засудженням уряду Сирії ми підтримати не можемо і не будемо їх підтримувати”, — сказав С.Лавров.

Він підкреслив, що Москва наполягає на проведенні незалежного розслідування ймовірного застосування хімічної зброї в Хан-Шейхуні.

“Ми вчора (з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном — ред.) детально обговорювали необхідність активізації російсько-американських зусиль з мобілізації міжнародної спільноти на боротьбу з тероризмом і нагадали про те, що дії США на зразок ударів по Сирії сьомого квітня суперечать цьому завданню. Ми наполягаємо на найретельнішому, незалежному розслідуванню цього інциденту”, — сказав глава МЗС РФ.

Як повідомляв УНН, Росія скористалася правом вето і заблокувала прийняття резолюції щодо Сирії в Раді Безпеки ООН. Крім РФ, проти проголосувала Болівія, а Китай, Ефіопія і Казахстан утрималися.