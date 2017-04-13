РФ не підтримає резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії без розслідування – С.Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Без належного розслідування інциденту в Хан-Шейхуні Росія не підтримає нові спроби прийняти в Раді Безпеки ООН резолюцію із засудженням уряду Сирії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Спроби під шумок, без усяких інспекцій прийняти голослівно резолюцію РБ ООН із засудженням уряду Сирії ми підтримати не можемо і не будемо їх підтримувати”, — сказав С.Лавров.
Він підкреслив, що Москва наполягає на проведенні незалежного розслідування ймовірного застосування хімічної зброї в Хан-Шейхуні.
“Ми вчора (з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном — ред.) детально обговорювали необхідність активізації російсько-американських зусиль з мобілізації міжнародної спільноти на боротьбу з тероризмом і нагадали про те, що дії США на зразок ударів по Сирії сьомого квітня суперечать цьому завданню. Ми наполягаємо на найретельнішому, незалежному розслідуванню цього інциденту”, — сказав глава МЗС РФ.
Як повідомляв УНН, Росія скористалася правом вето і заблокувала прийняття резолюції щодо Сирії в Раді Безпеки ООН. Крім РФ, проти проголосувала Болівія, а Китай, Ефіопія і Казахстан утрималися.