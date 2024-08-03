Оккупанты обстреляли Харьков ракетами. По предварительным данным, пострадавших нет, информация о повреждениях проверяется. Глава Харьковской ОГА предупредил об угрозе вражеских беспилотников и призвал к осторожности.
Страна террорист обстреляла Харьков. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты нанесли очередные ракетные удары. Информация о пострадавших не поступала.
Данные о повреждениях проверяются.
Есть угроза вражеских беспилотников.
Будьте осторожны
Напомним
Ранее было сообщено, что в городе Харьков прогремела серия взрывов.
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