Армия рф массированно обстреляла Днепровский район Херсона, в частности, попала в одно из образовательных учреждений. Также вражеским огнем уничтожен магазин. Херсонцы не пострадали, сообщила в пятницу ОВА, передает УНН.

российские войска массированным огнем покрыли Днепровский район Херсона. Зафиксировано прямое попадание в одно из образовательных учреждений. В здании разрушены фасад и кровля. Также вражеским огнем уничтожен магазин - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, в результате этих вражеских обстрелов херсонцы не пострадали.

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Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне.

Вчера вражеские войска обстреляли Днепровский район Херсона, а также сбросили взрывчатку с дрона на жилой квартал, ранив мужчину.