Киев • УНН
Российские войска осуществили массированный обстрел Днепровского района Херсона, попав непосредственно в учебное заведение и разрушив магазин. Никто из жителей не пострадал.
Армия рф массированно обстреляла Днепровский район Херсона, в частности, попала в одно из образовательных учреждений. Также вражеским огнем уничтожен магазин. Херсонцы не пострадали, сообщила в пятницу ОВА, передает УНН.
российские войска массированным огнем покрыли Днепровский район Херсона. Зафиксировано прямое попадание в одно из образовательных учреждений. В здании разрушены фасад и кровля. Также вражеским огнем уничтожен магазин
Как отмечается, в результате этих вражеских обстрелов херсонцы не пострадали.
Дополнение
Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне.
Вчера вражеские войска обстреляли Днепровский район Херсона, а также сбросили взрывчатку с дрона на жилой квартал, ранив мужчину.