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рф хочет оккупировать больше территорий, потому что понимает, что будет вынуждена садиться за стол переговоров - Сибига

рф хочет оккупировать больше территорий, потому что понимает, что будет вынуждена садиться за стол переговоров - Сибига

Киев  •  УНН

 • 5675 просмотра

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Последний месяц стал самым кровавым для России в войне рф против Украины. Министр Сибига заявил, что Россия пытается захватить больше территорий перед неизбежными переговорами.

Последний месяц стал самым кровавым для россии, с потерями большего количества военных, чем за 10 лет войны в Афганистане. россия, понимая, что будет вынуждена садиться к переговорному столу, пытается оккупировать как можно больше украинских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время международного форума "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает корреспондент УНН.

Детали

"Хочу отметить, что за эти метры, которые они пытаются оккупировать в Украине... на сегодня они наиболее кровавые, даже по сравнению со Второй мировой войной, и по статистике, то последний месяц, если брать наше противодействие российскому нашествию, то они потеряли больше военных за этот месяц, чем за 10 лет войны в Афганистане. Поэтому это самые кровавые метры украинской земли, и это тоже означает, что для них человеческая жизнь ничего не стоит", - сказал Сибига.

Он отметил, что необходимо еще более решительно вместе со странами-партнерами реагировать на российский шантаж, на попытки захватить украинскую территорию.

россия, понимая, что они будут вынуждены садиться к переговорному столу, они стараются оккупировать как можно больше наших территорий. Поэтому мы должны действовать уже сейчас, отойти от этой запоздалости, отойти от этого страха деэскалации, или страха эскалации. Очень часто, когда мы обращаемся к нашим партнерам, все они нам говорят: это же будет очередная эскалация. Нет, не эскалация. россия понимает только силу, и нам нужно совместно действовать, совместно отвечать на такую угрозу. Умиротворение приведет к еще большей цене для всего мира, потому что эта агрессия повлекла глобальные негативные последствия

- указал Сибига.

Напомним

Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой обсудить эскалацию использования РФ баллистической ракеты средней дальности в войне против Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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