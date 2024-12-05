рф и беларусь подпишут новый договор о "гарантиях безопасности": что известно
Киев • УНН
путин распорядился подписать договор между Минском о гарантиях безопасности, который закрепит размещение российского тактического ядерного оружия на территории беларуси.
российский диктатор владимир путин распорядился подписать договор с беларусью о гарантиях безопасности. В новом документе будет закреплено решение о размещении на территории беларуси тактического ядерного оружия рф, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь О гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что диктатор наделил внешнеполитическое ведомство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения.
Кроме того, решение о размещении на территории беларуси российского тактического ядерного оружия будет закреплено в новом документе.
Дополнение
В конце октября министр обороны рф андрей белоусов заявлял, москва и минск завершают подготовку договора. Стороны формируют "единое оборонительное пространство, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения Вооруженных сил".
В сентябре белорусский диктатор лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие, если НАТО пересечет границу беларуси. Он утверждает, что это приведет к Третьей мировой войне и вовлечению россии.