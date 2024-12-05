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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф и беларусь подпишут новый договор о "гарантиях безопасности": что известно

Киев  •  УНН

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путин распорядился подписать договор между Минском о гарантиях безопасности, который закрепит размещение российского тактического ядерного оружия на территории беларуси.

российский диктатор владимир путин распорядился подписать договор с беларусью о гарантиях безопасности. В новом документе будет закреплено решение о размещении на территории беларуси тактического ядерного оружия рф, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ. 

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь О гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что диктатор наделил внешнеполитическое ведомство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения. 

Кроме того, решение о размещении на территории беларуси российского тактического ядерного оружия будет закреплено в новом документе.

Дополнение

В конце октября министр обороны рф андрей белоусов заявлял, москва и минск завершают подготовку договора. Стороны формируют "единое оборонительное пространство, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения Вооруженных сил".

В сентябре белорусский диктатор лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие, если НАТО пересечет границу беларуси. Он утверждает, что это приведет к Третьей мировой войне и вовлечению россии.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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