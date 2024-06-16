рф атакует: выявлена угроза применения авиации в прифронтовых областях
Киев • УНН
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об угрозе применения авиационного оружия в прифронтовых районах.
Зафиксирована угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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