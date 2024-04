Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future

Экс-министр обороны Алексей Резников, который ушел с должности из-за коррупционных скандалов с закупками для Минобороны, стал директором "Безопасности и Оборонных Программ" в Ukrainian Institute for the Future. Об этом написал в фейсбуке Игорь Лиски основатель Ukrainian Institute for the Future, передает УНН.

Встречайте: новый Директор "Безопасности и Оборонных Программ" Ukrainian Institute for the Future.

Сейчас это самое актуальное направление и мы очень верим, что именно Oleksii Reznikov сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваших идей, мыслей и сотрудничества. Обещаем новый уровень аналитики, содержания и дискуссии!

To be continued.. - написал Лиски.

Напомним

Алексей Резников подал в отставку с должности министра обороны в сентябре 2023 года, на фоне нескольких коррупционных скандалов в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Тогда несколько высших чиновников министерства получили подозрения в хищении средств, однако не сам Резников. Его причастность так и не была доказана.

Моя совесть абсолютно чиста. - заявил Резников, подавая в отставку.

