ИПСО против Резникова: исследование выявило тайную операцию российского влияния

россия продолжает применять против Украины спектр информационного воздействия. Новое расследование выявило тайную операцию российского влияния на базе соцсети TikTok, которая была направлена на обвинения Резникова и всего украинского правительства в коррупции, сообщает "Голос Америки". Об этом говорится в выводах Лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab) при Атлантическом совете на основе совместного расследования с проектом BBC Verify, передает УНН.

Детали

Кампания предусматривала публикацию видео по крайней мере на семи языках с обвинениями Резникова в покупке роскошных особняков и автомобилей, намекая, что он и украинское правительство в целом получали прибыль от войны. В компании TikTok уже описывают этот случай, как самую большую информационную операцию, когда-либо обнаруженную на платформе, а также считает ее российской тайной операцией.

DFRLab начала расследование по подозрительной активности в другой социальной сети - Х (бывшая Twitter). В июле здесь одна за другой появлялись публикации видео из TikTok, нацеленных на Резникова.

Учетные записи, которые публиковали эти видео загружали только одно видео на вновь созданную учетной записи и использовали аудио, созданное искусственным интеллектом. Впоследствии BBC Verify обнаружила сотни учетных записей, которые применяли подобную методику.

В настоящее время TikTok обнаружил и удалил более 12 800 учетных записей, которые, по его оценкам, принимали участие в операции, привлекая более 847 000 подписчиков и, вероятно, генерируя сотни миллионов просмотров.

Указывается, что среди методов фейковых публикаций - распространение видео, озвученных голосом, сгенерированным искусственным сгенерированным искусственным интеллектом. На одном из таких видео утверждалось, что дочь Резникова, исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз, "приобрела виллу в Мадриде через подставную компанию на Кипре".

Дополнение

Алексей Резников подал в отставку с поста министра обороны в сентябре 2023 года, на фоне нескольких коррупционных скандалов в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. завышенным ценам. Тогда несколько высших чиновников министерства получили подозрения в хищении средств. Однако причастность Резникова не была доказана. "Моя совесть абсолютно чиста", - заявил Резников, подавая в отставку.

Напомним

Отчет TikTok свидетельствует о том, что более 12 000 фейковых аккаунтов, в основном управляемых из России, распространяли прокремлевскую дезинформацию о российско-украинской войне, ориентируясь на миллионы пользователей. TikTok удалил эти аккаунты после проведенных расследований.

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