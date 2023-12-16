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ИПСО против Резникова: исследование выявило тайную операцию российского влияния

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 16:52  •  28601 просмотра

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Совместное расследование DFRLab и BBC Verify разоблачило тайную российскую операцию в TikTok, направленную на компрометацию экс-министра обороны Украины Резникова из-за обвинений в коррупции. TikTok обнаружил и удалил более 12 800 фейковых аккаунтов, участвовавших в этой дезинформационной кампании.

россия продолжает применять против Украины спектр информационного воздействия. Новое расследование выявило тайную операцию российского влияния на базе соцсети TikTok, которая была направлена на обвинения Резникова и всего украинского правительства в коррупции, сообщает "Голос Америки". Об этом говорится в выводах Лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab) при Атлантическом совете на основе совместного расследования с проектом BBC Verify, передает УНН.

Детали

Кампания предусматривала публикацию видео по крайней мере на семи языках с обвинениями Резникова в покупке роскошных особняков и автомобилей, намекая, что он и украинское правительство в целом получали прибыль от войны. В компании TikTok уже описывают этот случай, как самую большую информационную операцию, когда-либо обнаруженную на платформе, а также считает ее российской тайной операцией.

DFRLab начала расследование по подозрительной активности в другой социальной сети - Х (бывшая Twitter). В июле здесь одна за другой появлялись публикации видео из TikTok, нацеленных на Резникова.

Учетные записи, которые публиковали эти видео загружали только одно видео на вновь созданную учетной записи и использовали аудио, созданное искусственным интеллектом. Впоследствии BBC Verify обнаружила сотни учетных записей, которые применяли подобную методику.

В настоящее время TikTok обнаружил и удалил более 12 800 учетных записей, которые, по его оценкам, принимали участие в операции, привлекая более 847 000 подписчиков и, вероятно, генерируя сотни миллионов просмотров.

Указывается, что среди методов фейковых публикаций - распространение видео, озвученных голосом, сгенерированным искусственным сгенерированным искусственным интеллектом. На одном из таких видео утверждалось, что дочь Резникова, исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз, "приобрела виллу в Мадриде через подставную компанию на Кипре".

Дополнение

Алексей Резников подал в отставку с поста министра обороны в сентябре 2023 года, на фоне нескольких коррупционных скандалов в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. завышенным ценам. Тогда несколько высших чиновников министерства получили подозрения в хищении средств. Однако причастность Резникова не была доказана. "Моя совесть абсолютно чиста", - заявил Резников, подавая в отставку.

Напомним

Отчет TikTok свидетельствует о том, что более 12 000 фейковых аккаунтов, в основном управляемых из России, распространяли прокремлевскую дезинформацию о российско-украинской войне, ориентируясь на миллионы пользователей. TikTok удалил эти аккаунты после проведенных расследований.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
ІПСО проти Рєзнікова: дослідження виявило таємну операцію російського впливу
IPSO vs. Reznikov: research reveals a covert operation of Russian influence
Новости по теме

ИПСО против Резникова: исследование выявило тайную операцию российского влияния

Совместное расследование DFRLab и BBC Verify разоблачило тайную российскую операцию в TikTok, направленную на компрометацию экс-министра обороны Украины Резникова из-за обвинений в коррупции. TikTok обнаружил и удалил более 12 800 фейковых аккаунтов, участвовавших в этой дезинформационной кампании.

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