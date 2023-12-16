ИПСО против Резникова: исследование выявило тайную операцию российского влияния
Киев • УНН
Совместное расследование DFRLab и BBC Verify разоблачило тайную российскую операцию в TikTok, направленную на компрометацию экс-министра обороны Украины Резникова из-за обвинений в коррупции. TikTok обнаружил и удалил более 12 800 фейковых аккаунтов, участвовавших в этой дезинформационной кампании.
россия продолжает применять против Украины спектр информационного воздействия. Новое расследование выявило тайную операцию российского влияния на базе соцсети TikTok, которая была направлена на обвинения Резникова и всего украинского правительства в коррупции, сообщает "Голос Америки". Об этом говорится в выводах Лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab) при Атлантическом совете на основе совместного расследования с проектом BBC Verify, передает УНН.
Детали
Кампания предусматривала публикацию видео по крайней мере на семи языках с обвинениями Резникова в покупке роскошных особняков и автомобилей, намекая, что он и украинское правительство в целом получали прибыль от войны. В компании TikTok уже описывают этот случай, как самую большую информационную операцию, когда-либо обнаруженную на платформе, а также считает ее российской тайной операцией.
DFRLab начала расследование по подозрительной активности в другой социальной сети - Х (бывшая Twitter). В июле здесь одна за другой появлялись публикации видео из TikTok, нацеленных на Резникова.
Учетные записи, которые публиковали эти видео загружали только одно видео на вновь созданную учетной записи и использовали аудио, созданное искусственным интеллектом. Впоследствии BBC Verify обнаружила сотни учетных записей, которые применяли подобную методику.
В настоящее время TikTok обнаружил и удалил более 12 800 учетных записей, которые, по его оценкам, принимали участие в операции, привлекая более 847 000 подписчиков и, вероятно, генерируя сотни миллионов просмотров.
Указывается, что среди методов фейковых публикаций - распространение видео, озвученных голосом, сгенерированным искусственным сгенерированным искусственным интеллектом. На одном из таких видео утверждалось, что дочь Резникова, исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз, "приобрела виллу в Мадриде через подставную компанию на Кипре".
Дополнение
Алексей Резников подал в отставку с поста министра обороны в сентябре 2023 года, на фоне нескольких коррупционных скандалов в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. завышенным ценам. Тогда несколько высших чиновников министерства получили подозрения в хищении средств. Однако причастность Резникова не была доказана. "Моя совесть абсолютно чиста", - заявил Резников, подавая в отставку.
Напомним
Отчет TikTok свидетельствует о том, что более 12 000 фейковых аккаунтов, в основном управляемых из России, распространяли прокремлевскую дезинформацию о российско-украинской войне, ориентируясь на миллионы пользователей. TikTok удалил эти аккаунты после проведенных расследований.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 дней в должности: Умеров отчитался о работе Министерства обороны
ИПСО против Резникова: исследование выявило тайную операцию российского влияния
Совместное расследование DFRLab и BBC Verify разоблачило тайную российскую операцию в TikTok, направленную на компрометацию экс-министра обороны Украины Резникова из-за обвинений в коррупции. TikTok обнаружил и удалил более 12 800 фейковых аккаунтов, участвовавших в этой дезинформационной кампании.
Атака больницы на Херсонщине: полиция показала момент прилета
Во время ночного обстрела российскими войсками больницы в Херсонской области был ранен врач, о чем свидетельствует видео с боди-камеры патрульной полиции.
На Ровенщине презентовали мобильное приложение, которое помогает получить бесплатную спортивную реабилитацию военнослужащим
На спортивно-ветеранском форуме в Ровенской области было презентовано мобильное приложение Trenvet UA, призванное помочь военным ветеранам получить бесплатную спортивную реабилитацию. Приложение было разработано при поддержке Украинского фонда ветеранов.
В ростовской области рф были слышны взрывы, власти отрицают работу ПВО
Сообщалось о взрывах в ростовской области рф, при этом власти отрицают активацию противовоздушной обороны, несмотря на свидетельства очевидцев о дыме и громких звуках.
В Мексике запустили железнодорожный проект "Поезд Майя", вызывающий споры по экологическим причинам
Президент Мексики открыл первый участок проекта "Поезд Майя", который рекламируется как экономическое благо, но подвергается критике из-за потенциального вреда окружающей среде и беспокойства коренных народов.
Украина вернула еще троих украинских детей домой - Омбудсман
Еще трое украинских детей были репатриированы при участии Катара: мальчик и девочка из Херсона; еще один мальчик, вернувшийся к маме в Украину из рф. По состоянию на сейчас уже было возвращено более 520 депортированных детей.
Открыто дело из-за срезанного дуба в Киеве, который был посажен в память о Ратушном
В Киеве незаконно срубили дуб в честь Романа Ратушного. Дерево чествовало память погибшего военного и общественного деятеля. По факту происшествия, правоохранители возбудили дело.
Министерство обороны Украины возместило более 20 миллионов гривен за нарушение условий контрактов
Более 20 миллионов гривен было возмещено Министерству обороны Украины, часто из-за нарушения контрактов подрядчиками. Также в собственность Министерства было передано недвижимое имущество и земельные участки.
Ошибочное убийство трех израильских заложников: ЦАХАЛ отчитался о новых деталях трагедии
Трое израильских заложников держали белый флаг, когда были ошибочно убиты солдатами ЦАХАЛ в Газе. Солдаты ошибочно идентифицировали заложников, как вражеских комбатантов.
Британская разведка: кибератака на "Киевстар", вероятно, самая масштабная операция российских хакеров с начала полномасштабного вторжения рф
В отчете британской разведки утверждается, что кибератака на "Киевстар" 12 декабря, которая привела к перебоям в предоставлении услуг и работе систем экстренной помощи, является одной из самых разрушительных кибератак со времени российского вторжения.