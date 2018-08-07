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Рейсовый автобус попал в ДТП в Днепропетровской области: есть погибшие

Рейсовый автобус попал в ДТП в Днепропетровской области: есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 11787 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Столкновение рейсового автобуса и легковушки произошло в Днепропетровской области. В результате погибли два человека, еще 13 получили травмы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 августа в 18:25 на перекрестке возле с. Лобойковка Петриковского района Днепропетровской области. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Audi не предоставил автобусу преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение. В результате автобус перевернулся на сторону", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли мужчина и женщина. Они ехали в рейсовом автобусе сообщением "Днепр - Каменское". Сейчас полиция устанавливает их личности. Еще 13 человек, среди которых водитель автобуса и легковушки, получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Предварительно известно, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, автобус перевернулся в Черниговской области. На момент аварии в салоне транспортного средства находились 12 человек. Выяснилось, что автобус перевозил детей и родителей, которые направлялись на водный отдых с байдарками.

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