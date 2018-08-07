Рейсовий автобус потрапив у ДТП на Дніпропетровщині: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Зіткнення рейсового автобуса та легковика сталося у Дніпропетровській області. У результаті загинули двоє людей, ще 13 травмувалися. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 серпня о 18:25 на перехресті поблизу с. Лобойківка Петриківського району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля Audi не надав автобусу перевагу в русі, внаслідок чого сталося зіткнення. В результаті автобус перекинувся на бік", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок аварії загинули чоловік та жінка. Вони їхали у рейсовому автобусі сполученням "Дніпро - Кам'янське". Нині поліція встановлює їхні особи. Ще 13 людей, серед яких водій автобусу та легковика, отримали травми, з якими їх доставили до лікарні. Попередньо відомо, що неповнолітніх серед постраждалих немає.
За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК України - це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, автобус перекинувся у Чернігівській області. На момент аварії в салоні транспортного засобу перебували 12 осіб. З'ясувалося, що автобус перевозив дітей та батьків, які направлялися на водний відпочинок з байдарками.