Бразильский телекоммуникационный регулятор в пятницу объявил о приостановлении доступа к социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, в ответ на судебное решение, связанное с многомесячным конфликтом между Маском и судьей Верховного суда Бразилии Александаром де Мораесом. Об этом пишет Reuters, передает [УНН.

Детали

Соцсеть X пропустила крайний срок в четверг вечером для назначения своего юридического представителя в Бразилии, что повлекло блокировку платформы. Маск заявил, что судья пытается внедрить необоснованную цензуру, тогда как Мораес настаивает на необходимости регулирования языка ненависти в социальных сетях.

«Они закрывают главный источник правды в Бразилии», - написал Маск в X в пятницу.

Решение суда может привести к потере X одного из ее крупнейших и важнейших рынков на фоне трудностей Маска с получением рекламных доходов на платформе. По состоянию на поздний вечер пятницы X оставалась доступной в Бразилии, хотя некоторые пользователи сообщали о блокировке доступа к платформе. Три крупнейших телекоммуникационных оператора страны объявили, что начнут блокировать доступ с полуночи (0300 GMT в субботу), сообщает местный новостной портал UOL.

Конфликт также привел к блокировке банковских счетов провайдера спутникового интернета Starlink в Бразилии, который является подразделением компании SpaceX под руководством Маска. Судья Мораес постановил, что X, бывший Twitter, будет приостановлен в Бразилии до выполнения всех связанных судебных приказов, включая уплату штрафов на сумму более 3 миллионов долларов и назначение местного представителя, как этого требует бразильское законодательство.

Мораес также поручил телекоммуникационному регулятору Anatel реализовать решение о блокировке. Агентство сообщило Reuters, что работает над выполнением решения, но не уточнило временные рамки.

Для эффективной блокировки X в Бразилии телекоммуникационные компании должны прекратить передачу трафика сети, а также предотвратить доступ пользователей к платформе с помощью виртуальных частных сетей (VPN). Мораес постановил, что те, кто будет продолжать доступ к X через VPN, будут оштрафованы на сумму до 50 000 реалов ($9 000) в день.

Сначала технологические гиганты Apple и Google получили указание удалить X из своих магазинов приложений и внедрить так называемые анти-VPN меры, которые затруднили бы использование приложения X на устройствах с операционными системами iOS и Android. Однако позже Мораес отменил эту часть решения, отметив, что этого не потребуется.

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