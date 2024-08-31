Reuters: X заблоковано в Бразилії

Бразильський телекомунікаційний регулятор у п'ятницю оголосив про призупинення доступу до соціальної мережі X, що належить Ілону Маску, у відповідь на судове рішення, пов'язане з багатомісячним конфліктом між Маском і суддею Верховного суду Бразилії Александаром де Мораєсом. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Соцмережа X пропустила крайній термін у четвер увечері для призначення свого юридичного представника в Бразилії, що спричинило блокування платформи. Маск заявив, що суддя намагається впровадити необґрунтовану цензуру, тоді як Мораєс наполягає на необхідності регулювання мови ненависті в соціальних мережах.

"Вони закривають головне джерело правди в Бразилії", — написав Маск у X у п'ятницю.

Рішення суду може призвести до втрати X одного з її найбільших і найважливіших ринків на тлі труднощів Маска з отриманням рекламних доходів на платформі. Станом на пізній вечір п'ятниці X залишалася доступною в Бразилії, хоча деякі користувачі повідомляли про блокування доступу до платформи. Три найбільші телекомунікаційні оператори країни оголосили, що почнуть блокувати доступ з опівночі (0300 GMT у суботу), повідомляє місцевий новинний портал UOL.

Конфлікт також призвів до блокування банківських рахунків провайдера супутникового інтернету Starlink в Бразилії, який є підрозділом компанії SpaceX під керівництвом Маска. Суддя Мораєс постановив, що X, колишній Twitter, буде призупинено в Бразилії до виконання всіх пов'язаних судових наказів, включаючи сплату штрафів на суму понад 3 мільйони доларів і призначення місцевого представника, як цього вимагає бразильське законодавство.

Мораєс також доручив телекомунікаційному регулятору Anatel реалізувати рішення про блокування. Агентство повідомило Reuters, що працює над виконанням рішення, але не уточнило часові рамки.

Для ефективного блокування X у Бразилії телекомунікаційні компанії повинні припинити передачу трафіку мережі, а також запобігти доступу користувачів до платформи за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN). Мораєс постановив, що ті, хто продовжуватиме доступ до X через VPN, будуть оштрафовані на суму до 50 000 реалів ($9 000) на день.

Спочатку технологічні гіганти Apple та Google отримали вказівку видалити X зі своїх магазинів додатків і впровадити так звані анти-VPN заходи, які ускладнили б використання додатку X на пристроях з операційними системами iOS та Android. Однак пізніше Мораєс скасував цю частину рішення, зазначивши, що цього не буде потрібно.

Суд Бразилії наказав призупинити роботу соцмережі X через невиконання вимог