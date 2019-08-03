Reuters: украинская гривна укрепилась по отношению к доллару сильнее всех остальных валют мира
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинская гривна с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых национальных валют, пишет УНН со ссылкой на графики и данные агентства Reuters.
Пятерку национальных валют, которые укрепились лучше всего дополнили: российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, египетский фунт — на 8% и тайский бат (4,9%).
Наибольший показатель девальвации по отношению к доллару — продемонстрировало аргентинское песо. Эта валюта потеряла 15% с начала года. Второе место с конца занимает шведская крона — она подешевела к доллару с начала года на 8,3%. Также в тройке антирейтинга южнокорейская вона (6,9%).
Напоминаем, курс гривны укрепился и обновил максимальный результат с начала года.