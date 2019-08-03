Reuters: українська гривня зміцнилася стосовно долара сильніше за усі інші валюти світу

П’ятірку національних валют, які зміцнилися найкраще доповнили: російський рубль, який виріс до долара на 8,3%, єгипетський фунт — на 8% і тайський бат (4,9%).

Найбільший показник девальвації стосовно долара — продемонструвало аргентинське песо. Ця валюта втратила 15% з початку року. Друге місце з кінця посідає шведська крона — вона подешевшала до долара з початку року на 8,3%. Також в трійці антирейтингу південнокорейський вон (6,9%).

Нагадуємо, курс гривні зміцнився і оновив максимальний результат із початку року.