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Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Киев  •  УНН

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С 5 декабря начинается ретроградность Марса, которая продлится до 25 февраля. Астролог предупреждает о возможных конфликтах и советует избегать принятия важных решений в этот период.

Период со 2 по 8 декабря будет достаточно сложным, ведь с 5 декабря нас ожидает ретроградность Марса, а до 15 декабря ретроградным все еще будет Меркурий. Подробно о том, что приготовили нам звезды специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.  

"На этой неделе нас ожидает непростой период. 

Мы помним, что сейчас идет ретроградность Меркурия, которая продлится до 15 декабря. В это время замедляются процессы коммуникации, обучения и передвижения. С 4 по 6 декабря ретроградный Меркурий соединится с Солнцем, создавая оппозицию к Юпитеру и квадратуру к Сатурну. Такое положение планет усилит амбиции и высокомерие, делая взаимопонимание сложным. В конфликтных ситуациях мы будем видеть только свою точку зрения. Квадратура с Сатурном добавит рассеянности и трудностей с концентрацией", - рассказала астролог.   

Но главным астрологическим событием недели станет ретроградность Марса, которая случается раз в два с половиной года. Она начнется 5 декабря и продлится до 25 февраля — целых три месяца. 

"Ретроградный Марс провоцирует импульсивность, вспыльчивость, излишнюю агрессию и нетерпимость. Желание получить все и сразу может привести к стрессу и нервным расстройствам. Люди, склонные к властолюбию, станут особенно несносными. Это положение также может обострить военные конфликты, увеличив количество агрессивных действий, взрывов, пожаров и технических неисправностей. 

В период ретроградности Марса важно быть максимально внимательными к своим поступкам, решениям и способу их реализации. Следует проявлять ответственность, аккуратность и осмотрительность", - пояснила Ксения Базиленко.  

По словам астролога, совокупное влияние ретроградности Меркурия и Марса вызовет усиленную раздражительность, агрессию и замедление важных дел, что может выбивать из равновесия. Сейчас как никогда важно сохранять спокойствие и отложить сложные задачи. 

На этой неделе лучше избегать: 

  • покупки техники и автомобилей; 
  • начала ремонта;
  • крупных приобретений; 
  • принятия важных решений;
  • проведения плановых хирургических операций. 

Самый сложный день недели — 5 декабря. 

"В то же время в первой половине недели Венера сформирует гармоничный аспект (секстиль) к Нептуну и Урану, создавая отличные возможности для творческих людей. Это время вдохновения и оригинальных идей. А 7–8 декабря Венера соединится с Плутоном, разжигая сильные страсти. Страстные и кармические отношения, которые могут начаться в этот период, впоследствии окажутся непростыми", - считает астролог.   

На этой неделе важно: 

  • избегать суеты; 
  • быть спокойными и внимательными, особенно на дорогах;
  • бережно относиться к себе, своим чувствам и действиям;
  • проявлять больше любви и заботы к близким.

ОВНЫ 

На этой неделе вам стоит уделить время своему образованию и саморазвитию. Хоть информация будет усваиваться сложно, постарайтесь углубиться в новые знания. Также обратите внимание на духовные практики.

Избегайте дальних поездок и путешествий — у вас могут возникнуть сложности с передвижением, а также вопросы с документами на границах и путаница в юридических делах. 

ТЕЛЬЦЫ 

Эта неделя принесет вам множество интересных идей и изменений. Но не спешите рисковать и старайтесь не быть упрямыми, иначе можете столкнуться с трудными ситуациями.

В финансовых вопросах категорически не стоит делать денежные вложения, выступать инвестором. Найти единомышленников будет сложно, а в общении с друзьями могут возникнуть недоразумения. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Эта неделя может вызвать у вас напряжение, связанное с неуверенностью в себе и своих решениях. Не заставляйте себя принимать важные решения прямо сейчас и избегайте конфликтных ситуаций — в них вы рискуете проиграть. Постарайтесь наладить отношения с партнерами, не нарушайте законы и будьте осторожны на дорогах. Больше отдыхайте и занимайтесь любимыми делами. 

РАКИ 

Начало недели будет очень эмоциональным. На протяжении всей недели уделяйте особое внимание своему здоровью. Не перетруждайтесь и не спешите, иначе это сразу отразится на вашем физическом состоянии.

Также стоит отказаться от дальних поездок и путешествий, так как они могут сопровождаться серьезными трудностями. Ваш рабочий график будет отнимать много сил, поэтому качественный отдых вам необходим. 

ЛЬВЫ 

Ретроградный Марс, который начнется на этой неделе, пройдет в вашем знаке. Вы сильнее прочих почувствуете раздражительность, нервозность и желание добиться всего и сразу, но это не принесет желаемого результата. Будьте внимательны к своим внутренним и внешним ощущениям. Не спешите и избегайте конфликтных ситуаций.

В любовных отношениях лучше пока не проявлять активность и отложить важные вопросы на потом. 

ДЕВЫ 

Эта неделя продолжит череду ваших бытовых проблем. Вам предстоит решать множество домашних вопросов: возможны мелкие поломки в доме или сложные отношения с близкими и партнерами по браку. Не торопитесь и уделяйте больше времени себе. Сейчас вам полезны уединение и переосмысление ваших задач. 

ВЕСЫ 

На этой неделе вам точно не стоит никуда спешить — все равно вы рискуете опоздать. Откладывайте суету, будьте внимательны на дорогах и избегайте конфликтов, особенно с партнерами или руководством. Излишние амбиции могут негативно сказаться на вашем будущем, особенно если проявите настойчивость или агрессию. Позаботьтесь о своем здоровье, избегайте переохлаждения и риска заболеть. 

СКОРПИОНЫ 

Обратите внимание на свое финансовое положение: сейчас не время для рисков, кредитов или вложений. Такие решения могут привести к долгосрочным проблемам. Избегайте любых рисков и не нарушайте законы. Будьте осторожны на дорогах.

В личных отношениях тоже возможны сложности, поэтому уделите больше времени спокойствию и образованию. 

СТРЕЛЬЦЫ 

На этой неделе вы можете почувствовать растерянность и непонимание, что делать дальше. Все может валиться из рук, а большие желания или амбиции могут не оправдаться. Это не время для напряжения, спешки или завышенных требований к себе и окружающим. Расслабьтесь, будьте спокойны, уделите время отдыху и поиску гармонии внутри себя. 

КОЗЕРОГИ 

Первая половина недели будет эмоционально насыщенной. Вы можете почувствовать раздражительность и несобранность. Не спешите и не принимайте важных решений. Возможны трудности с коммуникацией. Будьте внимательны на дорогах.

Во второй половине недели отдых станет особенно благоприятным, а в любовной сфере вас может ждать успех. 

ВОДОЛЕИ 

На этой неделе могут затормозиться ваши начинания и проекты. Вы можете ощутить непонимание со стороны окружающих, особенно друзей. В середине недели вероятны сложные эмоциональные состояния. Избегайте принятия важных решений, не торопитесь. Будьте внимательны к своей финансовой сфере: воздержитесь от кредитов и других обязательств. 

РЫБЫ 

На этой неделе остерегайтесь излишних амбиций и упрямства. Будьте осторожны в общении с начальством, чтобы избежать серьезных конфликтов. Бытовые вопросы могут доставлять неудобства: ожидайте много забот и мелких поломок в доме. Будет сложно сосредотачиваться и запоминать новую информацию. Однако для творческих Рыб это отличная неделя — вдохновение поможет вам творить. В личной жизни возможен большой успех.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
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