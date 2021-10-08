Ресторан на воде: наводнение в Таиланде наладило бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Таиланде затопленный ресторан неожиданно для его владельца стал популярным среди посетителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Владелец заведения Chao Phraya Antique Cafe, расположенного на берегу реки в городе Нонтхабури, был убежден, что наводнение уничтожит его бизнес. Однако ресторан на воде неожиданно стал популярным среди местных и туристов.
"Посетителям очень нравятся волны. То, что я считал проблемой, превратилось в возможность", — сказал один из владельцев.
По его словам, люди радуются и смеются, когда их деревянные стулья заливает водой.
"Теперь им нравится не только жареная свинина и пейзаж... Наводнение стало дополнительным уникальным фактором", — добавил он.
Напомним
В результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Дианму", в Таиланде погибли по меньшей мере шесть человек, двое пропали без вести.