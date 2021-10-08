Ресторан на воді: повінь у Таїланді налагодила бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Таїланді затоплений ресторан несподівано для його власника став популярним серед відвідувачів. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
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Власник закладу Chao Phraya Antique Cafe, розташованого на березі річки у місті Нонтхабурі, був переконаний, що повінь знищить його бізнес. Проте ресторан на воді несподівано став популярним серед місцевих та туристів.
"Відвідувачам дуже подобаються хвилі. Те, що я вважав проблемою, перетворилося на можливість", — сказав один із власників.
За його словами, люди радіють та сміються, коли їхні дерев'яні стільці заливає водою.
"Тепер їм подобається не лише смажена свинина та краєвид... Повінь стала додатковим унікальним чинником", — додав він.
Нагадаємо
Унаслідок повені, спричиненої тропічним штормом "Діанму", у Таїланді загинуло щонайменше шестеро осіб, двоє зникли безвісти.