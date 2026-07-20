Рэпер Дрейк проиграл более 1,5 млн долларов, поставив на победу Аргентины в финале ЧМ-2026
Киев • УНН
Канадский рэпер Дрейк потерял 1,5 млн долларов, поставив на победу Аргентины в финале ЧМ-2026, которую обыграла Испания со счётом 1:0. Это пополнило список неудачных прогнозов певца, известных как "проклятие Дрейка".
Канадский рэпер Дрейк проиграл ставку в 1,5 миллиона долларов после победы сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
39-летний певец поставил деньги на победу Аргентины через букмекерскую платформу Stake. В случае успеха он мог получить более 5,1 миллиона долларов, однако Испания победила со счетом 1:0 в дополнительное время.
Поражение пополнило список неудачных спортивных прогнозов рэпера, из-за чего болельщики уже давно говорят о так называемом "проклятии Дрейка". Этот неофициальный термин используют, когда команда или спортсмен, которых поддерживает или на которых ставит певец, терпят поражение.
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Всего несколькими днями ранее Дрейк также проиграл ставку в один миллион долларов на победу ирландского бойца Конора Макгрегора в поединке UFC против Макса Холлоуэя.
Дрейк, настоящее имя которого Обри Дрейк Грэм, является пятикратным лауреатом премии "Грэмми". В мае он одновременно выпустил три новых альбома – Iceman, Maid Of Honour и Habibti. Это были его первые студийные релизы с 2023 года, а альбом Iceman стал седьмой пластинкой рэпера, возглавившей британский альбомный чарт.
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