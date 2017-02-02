Ремонтники из-за обстрелов в Авдеевке не смогли выйти в район повреждения ЛЭП - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Бригада электромонтажников из-за обстрелов в Авдеевке пока не смогли выйти в район повреждения ЛЭП. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока выйти в район повреждения ЛЭП", - написал П.Жебривский.
Он отметил, что военнослужащие подразделений CIMIC вместе с коммунальными службами продолжают ремонт домов в частном секторе. Работники службы соцзащиты доставляют продукты питания пожилым людям и тем, кто нуждается в такой помощи.
В Авдеевке, по его словам, организован централизованный пункт приема и выдачи гуманитарной помощи. Там принимают, учитывают и раздают жителям все необходимое.
В частном секторе установили две полевые кухни.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно.
Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.