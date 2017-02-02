Ремонтники через обстріли в Авдіївці не змогли вийти в район пошкодження ЛЕП - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Бригада електромонтажників через обстріли в Авдіївці поки не змогли вийти в район пошкодження ЛЕП. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Бригада електромонтажників через обстріли так і не змогла поки що вийти в район пошкодження ЛЕП”, — написав П.Жебрівський.
Він зазначив, що військовослужбовці підрозділів CIMIC разом із комунальними службами продовжуть ремонт будинків у приватному секторі. Працівники служби соцзахисту доставляють продукти харчування людям похилого віку та тим хто потребує такої допомоги.
В Авдіївці, за його словами, організовано централізований пункт прийому та видачі гуманітарної допомоги. Там приймають, обліковують та роздають жителям усе необхідне.
У приватному секторі встановили дві польові кухні.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно.
Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.