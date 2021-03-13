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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39210 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56943 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106495 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142363 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194289 просмотра

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2 марта, 18:35 • 278620 просмотра

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Рекорд карьеры в НБА: украинец провел результативную игру за “Детройт”

Рекорд карьеры в НБА: украинец провел результативную игру за “Детройт”

Киев  •  УНН

 • 13212 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинец Святослав Михайлюк провел поединок НБА за “Детройт Пистонс” против “Шарлотт Хорнетс”, передает корреспондент УНН.

Детали

Встреча началась с точного дальнего попадания нашего соотечественника, а также его результативной передачи. Общий доработок уроженца Черкасс составил 8 результативных передач, 11 очков (1/1 двухочковых, 3/10 трехочковых), 4 подбора, 2 перехвата при 2 фолов и 1 потере при 26 минутах.

Михайлюк впервые в карьере сделал 8 ассистов в матче НБА. Перед этим лучшим достижением Украинский были 7 результативных пасов в матче против “Юты Джаз” 7 марта 2020.

Дополнение

“Детройт” потерпел поражение 102: 105 и с 10 победами в 37 матчах занимает последнее место на Востоке.

Украинские Национальные Новости

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