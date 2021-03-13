Рекорд кар'єри в НБА: українець провів результативну гру за “Детройт”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українець Святослав Михайлюк провів поєдинок НБА за “Детройт Пістонс” проти “Шарлотт Хорнетс”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Зустріч розпочалася із точного дальнього влучання нашого співвітчизника, а також його результативної передачі. Загальний доробок уродженця Черкас склав: 8 результативних передач, 11 очок (1/1 двоочкових, 3/10 триочкових), 4 підбирання, 2 перехоплення при 2 фолів і 1 втраті при 26 хвилинах.
Михайлюк уперше у кар’єрі зробив 8 асистів у матчі НБА. Перед цим найкращим досягненням українця були 7 результативних пасів у матчі проти “Юти Джаз” 7 березня 2020 року.
Доповнення
“Детройт” зазнав поразки 102:105 і з 10 перемогами в 37 матчах займає останнє місце на Сході.