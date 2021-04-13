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Реформирование среднего образования: нардепы поддержали законопроект по формированию сети лицеев

Реформирование среднего образования: нардепы поддержали законопроект по формированию сети лицеев

Киев  •  УНН

 • 23585 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона № 4629-1 относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования. Документ поддержали 278 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Авторы законопроекта утверждают, что целью законопроекта является совершенствование отдельных положений законов Украины "Об образовании" и "О среднем образовании" относительно трансформации сети учреждений общего среднего образования, направленной на реализацию реформы "Новая украинская школа", в частности, путем открытия предоставления трехлетнего качественного профильной среднего образования в течение 10-12 лет обучения.

Предлагается, в частности, предусмотреть правовые основания для функционирования нового государственного учреждения, обеспечивающего предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного, полного общего среднего и внешкольного образования детям, находящимся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения Украины.

Документ предлагает предусмотреть, что опорные учебные заведения обеспечивают получение не только начального и базового среднего образования, но и могут обеспечивать получение профильного среднего образования.

Проект закона предусматривает также отсрочить до 2027 года вступление в силу отдельных норм Закона "О среднем образовании" относительно функционирования в коммунальных лицеях не менее четырех классов в течение 10-12 лет обучения, юридического выделения начальных школ, гимназий, лицеев включая приведением в соответствие уставов, а также позволить представительным органам территориальных общин всех уровней выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027, то есть до срока полноценного запуска трехлетней старшей профильной школы на базе трансформированной сети с образованием новых лицеев.

Что было раньше

Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании нардепы приняли за основу и в целом проект закона № 5014, которым дали ученикам право выбора относительно прохождения ГИА, в форме ВНО в условиях пандемии.

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