Реформування середньої освіти: нардепи підтримали законопроект щодо формування мережі ліцеїв
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок прийняла в першому читанні проект закону № 4629-1 щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти. Документ підтримало 278 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Автори законопроекту стверджують, що метою законопроекту є вдосконалення окремих положень законів України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту” стосовно трансформації мережі закладів загальної середньої освіти, спрямованої на реалізації реформи “Нова українська школа”, зокрема, шляхом започаткування надання трирічної якісної профільної середньої освіти протягом 10-12 років навчання.
Пропонується, зокрема, передбачити правові підстави для функціонування нової державної установи, що забезпечуватиме надання освітніх послуг у сфері дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я України.
Документ пропонує передбачити, що опорні заклади освіти забезпечують здобуття не лише початкової та базової середньої освіти, а й можуть забезпечувати здобуття профільної середньої освіти.
Проект закону передбачає також відтермінувати до 2027 року набрання чинності окремими нормами Закону “Про повну загальну середню освіту” щодо функціонування у комунальних ліцеях не менше чотирьох класів протягом 10-12 років навчання, юридичного виокремлення початкових шкіл, гімназій, ліцеїв включно з приведенням у відповідність статутів, а також дозволити представницьким органам територіальних громад усіх рівнів виконувати функції засновників ліцеїв до 01 вересня 2027 року, тобто до терміну повноцінного запуску трирічної старшої профільної школи на базі трансформованої мережі з утворенням нових ліцеїв.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, на сьогоднішньому засіданні нардепи ухвалили за основу і в цілому проект закону № 5014, яким дали учням право вибору щодо проходження ДПА, зокрема у формі ЗНО, в умовах пандемії.