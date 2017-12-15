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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 17:10 • 103085 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103337 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 117800 просмотра

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Реформа исполнения судебных решений должна завершиться как можно быстрее - Данишевская

Реформа исполнения судебных решений должна завершиться как можно быстрее - Данишевская

Киев  •  УНН

 • 11747 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Судебная ветвь власти готова к сотрудничеству с исполнительной властью для скорейшего завершения реформы исполнения судебных решений. Об этом сегодня сказала председатель Верховного Суда Валентина Данишевская во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.

По словам В.Данишевськой, на сегодня выполнение судебных решений зависит от исполнительной ветви власти, на их выполнение также влияют законы.

"Мы готовы сотрудничать для того, чтобы реформа исполнения судебных решений прошла быстрее. Чтобы мы уже за небольшое время смогли увидеть, что выполнение судебных решений мы смогли поднять в разы", - отметила она.

Напомним, ранее Данишевская заявила, что профессионализма и независимости судей достаточно для справедливого решения.

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