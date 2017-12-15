Реформа исполнения судебных решений должна завершиться как можно быстрее - Данишевская
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Судебная ветвь власти готова к сотрудничеству с исполнительной властью для скорейшего завершения реформы исполнения судебных решений. Об этом сегодня сказала председатель Верховного Суда Валентина Данишевская во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.
По словам В.Данишевськой, на сегодня выполнение судебных решений зависит от исполнительной ветви власти, на их выполнение также влияют законы.
"Мы готовы сотрудничать для того, чтобы реформа исполнения судебных решений прошла быстрее. Чтобы мы уже за небольшое время смогли увидеть, что выполнение судебных решений мы смогли поднять в разы", - отметила она.
Напомним, ранее Данишевская заявила, что профессионализма и независимости судей достаточно для справедливого решения.