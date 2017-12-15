Реформа виконання судових рішень має завершитися якнайшвидше - Данішевська
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Судова гілка влади готова до співпраці з виконавчою владою для якомога швидшого завершення реформи виконання судових рішень. Про це сьогодні сказала голова Верховного Суду Валентина Данішевська під час заходів з нагоди початку роботи нового Верховного Суду за участю Президента Петра Порошенка, передає УНН.
За словами В.Данішевської, на сьогодні виконання судових рішень залежить від виконавчої гілки влади, на їхнє виконання також впливають закони.
“Ми готові співпрацювати для того, щоб реформа виконання судових рішень пройшла швидше. Щоби ми вже за невеликий час змогли побачити, що виконання судових рішень ми змогли підняти в рази”, — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше Данішевська заявила, що професійності і незалежності суддям достатньо для справедливого рішення.