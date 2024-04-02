Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

В Реестр убытков от агрессии рф за первый час его функционирования 18 украинцев уже подали заявки на компенсацию. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"За первый час функционирования Реестра убытков от агрессии рф заявки на компенсацию подали уже 18 украинцев", - рассказал Кулеба на своей странице в инстаграм, выложив фото из нового офиса Реестра в Гааге.

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Напомним

Международный реестр убытков для Украины (RD4U) открыт для подачи заявок на документирование убытков от российской агрессии, которые будут служить основанием для подачи заявлений на компенсацию.