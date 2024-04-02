Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

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В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания
Из-за технических проблем комплексы самообслуживания на станциях киевского метрополитена временно не работают, но пассажиры могут оплачивать проезд транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой", бесконтактной банковской картой, или с помощью мобильных приложений ApplePay и Google Pay.
Энергоблок Хмельницкой АЭС после на ремонта вывели на максимальную мощность
Энергоблок Хмельницкой АЭС вышел на максимальную мощность после досрочного проведения восстановительного ремонта, что было крайне важно, учитывая постоянные атаки на энергосистему Украины.
Закрыли в гараже, били и требовали 10 тыс. долларов: сообщено о подозрении группе похитителей на Киевщине
Четверо человек похитили мужчину, избили его и требовали $10 000, закрыв в гараже в Киевской области, но жертве удалось сбежать и сообщить об инциденте правоохранителям, в результате чего подозреваемым было предъявлено обвинение и им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
ООО "Львовский арсенал" обращается к министру обороны Украины с просьбой посодействовать разрешению ситуации с поставками минометных мин, закупленных по контракту с Министерством обороны, которые сейчас находятся в Словакии.
Четвероногий собрат: военные собирают на лечение служебной собаки, раненой во время обстрела
Бойцы 97-го отдельного механизированного батальона собирают средства на лечение служебной собаки Лео, который получил осколочные ранения и перелом бедренной кости во время вражеского обстрела во время выполнения боевого задания.
Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы
Пятеро сообщников организованной группировки по поддельным документам переправили через украинскую границу в Европу лесоматериалы на сумму почти 43 миллиона гривен.
Минздрав уже проверил более 53 тыс. медико-экспертных дел, вторая волна проверок начнется в апреле - Шмыгаль
Министерство здравоохранения проверило более 53 000 медико-экспертных дел военно-врачебных комиссий, зафиксировав нарушения и предоставив рекомендации, и планирует проводить регулярные проверки, следующая волна которых начнется в апреле.
россияне убили 79-летнего жителя Токаревки на Херсонщине
В результате российского обстрела погиб 79-летний житель села Токаревка Херсонской области.
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
По данным Государственной пограничной службы, на данный момент нет признаков наращивания российских ударных группировок на территории Беларуси.