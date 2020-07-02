Ребров признан лучшим тренером сезона чемпионата Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Украинский наставник Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Ференцвароша".
Украинский специалист опередил в голосовании наставника "Мезйоковешда" Аттилу Куттора и главного тренера "Залаэгерсега" Мартона Габора.
"У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше", - сказал Ребров.
Заметим, что под руководством Реброва "Ференцварош" защитил чемпионский титул в венгерском первенстве и выступал с клубом в групповой стадии Лиги Европы.