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Реброва визнано кращим тренером сезону чемпіонату Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Український наставник Сергій Ребров визнаний кращим тренером року в Угорщині, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Ференцвароша".

Український фахівець випередив у голосуванні наставника "Мезйоковешда" Аттілу Куттора і головного тренера "Залаегерсега" Мартона Габора.

"У мене була хороша комунікація і взаємна довіра з командою. Гравці впоралися із захистом титулу, вони хотіли грати ще краще", - сказав Ребров.

Зауважимо, що під керівництвом Реброва "Ференцварош" захистив чемпіонський титул в угорській першості та виступав з клубом у груповій стадії Ліги Європи.

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