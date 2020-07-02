Реброва визнано кращим тренером сезону чемпіонату Угорщини

Український фахівець випередив у голосуванні наставника "Мезйоковешда" Аттілу Куттора і головного тренера "Залаегерсега" Мартона Габора.

"У мене була хороша комунікація і взаємна довіра з командою. Гравці впоралися із захистом титулу, вони хотіли грати ще краще", - сказав Ребров.

Зауважимо, що під керівництвом Реброва "Ференцварош" захистив чемпіонський титул в угорській першості та виступав з клубом у груповій стадії Ліги Європи.