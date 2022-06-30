Реальные дела и реальные миллионы на ВСУ - это сейчас важнее грязных игр конкурентов - СЕО Parimatch

КИЕВ. 30 июня. УНН. Бронежилеты, дроны, автомобили для военных, аппараты ИВЛ, лекарства и авто скорой помощи для больниц, гуманитарная помощь, продовольствие и места приюта для временно перемещенных лиц – все это стало ежедневной реальностью для команды Parimatch. Всего в течение четырех месяцев войны Parimatch оказал помощь Украине на 180 млн гривен, основная часть – помощь ВСУ, пишет УНН.