Реальні справи й реальні мільйони на ЗСУ - це зараз важливіше, ніж брудні ігри конкурентів - СЕО Parimatch

У часи, коли добробут країни вимагав чіткої позиції та безкомпромісних рішень, бренд Parimatch одним з перших засудив військове вторгнення, пішов з ринків рф і білорусі та розпочав масштабно допомагати країні.

“Уже 4 місяці у нас головні пріоритети – допомога військовим ЗСУ і вимушеним переселенцям, людям, які є учасниками і свідками військової агресії росії. Це час об'єднання країни і бізнесу заради спільного майбутнього. Наші реальні справи і мільйони на ЗСУ говорять самі за себе. Це зараз важливіше ніж брудні ігри конкурентів. Ми з України, наша позиція – проукраїнська”, – зазначає СЕО Parimatch Максим Ляшко.

Протягом чотирьох місяців війни обсяг допомоги Parimatch становить 180 млн – головним чином на адресне забезпечення підрозділів ЗСУ, що беруть безпосередню участь у бойових діях проти агресора. Весь цей час Parimatch закуповує засоби індивідуального захисту і військове обладнання: бронежилети, шоломи, тактичні окуляри, тепловізори, автівки і навіть паливо на прохання командирів військових частин Київської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської областей.

Підтримку отримують й працівники Parimatch, що перебувають у лавах ЗСУ та ТрО. Їх і їхні бригади компанія постійно забезпечує необхідною амуніцією — бронежилетами, шоломами, тактичною екіпіровкою, а за потреби – автівками, які щоденно допомагають долати великі відстані та евакуювати поранених у Донецькій та Луганській областях.

Підтримка благодійних фондів

Разом з фондом Сергія Притули і тисячами українців були зібрані кошти на 1500 планшетів для військових. Під час матчу збірної України по футболу Parimatch Ukraine зробив найбільший донат – 4,5 млн грн.

Разом з фондом KOLO та сайтом DOU і допомогою Parimatch назбирали на «маленьке ППО» для бригади штурмової піхоти. Завдяки донату Parimatch в 1 млн грн збір було закрито достроково.

Для вимушено переміщених осіб Parimatch облаштовує спальні місця на заході країни – прихисток отримали більше ніж 4000 людей – додатково передаються набори продуктів харчування, а для медиків придбані апарати ШВЛ та машина швидкої допомоги.

Понад 2 млн гривень переведено на рахунки Мінсоцполітики, фонду дружин і матерів захисників з Маріуполя «Жінки зі Сталі», а також фонд Shakhtar Social ФК «Шахтар».

“Від кожного з нас залежить майбутнє країни і наших дітей – це наша спільна відповідальність. І тут не може бути компромісів”, – каже СЕО Parimatch Максим Ляшко.