Реальні справи й реальні мільйони на ЗСУ - це зараз важливіше, ніж брудні ігри конкурентів - СЕО Parimatch

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 23035 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 66560 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 111548 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 163356 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 161761 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 165239 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 144404 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114179 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107317 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 301076 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 113873 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 83522 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 168420 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 71419 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 59539 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 168420 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 301089 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 563780 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 508184 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 709275 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 30315 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 83522 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 113873 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 140986 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 154646 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Реальні справи й реальні мільйони на ЗСУ - це зараз важливіше, ніж брудні ігри конкурентів - СЕО Parimatch

Реальні справи й реальні мільйони на ЗСУ - це зараз важливіше, ніж брудні ігри конкурентів - СЕО Parimatch

Київ • УНН

 • 184926 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Бронежилети, дрони, автівки для військових, апарати ШВЛ, ліки і авто швидкої допомоги для лікарень, гуманітарна допомога, харчі і місця прихистку для тимчасово переміщених осіб – все це стало щоденною реальністю для команди Parimatch. Загалом протягом чотирьох місяців війни Parimatch надав допомогу Україні на 180 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ, пише УНН.

У часи, коли добробут країни вимагав чіткої позиції та безкомпромісних рішень, бренд Parimatch одним з перших засудив військове вторгнення, пішов з ринків рф і білорусі та розпочав масштабно допомагати країні.

“Уже 4 місяці у нас головні пріоритети – допомога військовим ЗСУ і вимушеним переселенцям, людям, які є учасниками і свідками військової агресії росії. Це час об'єднання країни і бізнесу заради спільного майбутнього. Наші реальні справи і мільйони на ЗСУ говорять самі за себе. Це зараз важливіше ніж брудні ігри конкурентів. Ми з України, наша позиція – проукраїнська”, – зазначає СЕО Parimatch Максим Ляшко.

Протягом чотирьох місяців війни обсяг допомоги Parimatch становить 180 млн – головним чином на адресне забезпечення підрозділів ЗСУ, що беруть безпосередню участь у бойових діях проти агресора. Весь цей час Parimatch закуповує засоби індивідуального захисту і військове обладнання: бронежилети, шоломи, тактичні окуляри, тепловізори, автівки і навіть паливо на прохання командирів військових частин Київської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської областей.

Підтримку отримують й працівники Parimatch, що перебувають у лавах ЗСУ та ТрО. Їх і їхні бригади компанія постійно забезпечує необхідною амуніцією — бронежилетами, шоломами, тактичною екіпіровкою, а за потреби – автівками, які щоденно допомагають долати великі відстані та евакуювати поранених у Донецькій та Луганській областях.

Підтримка благодійних фондів

Разом з фондом Сергія Притули і тисячами українців були зібрані кошти на 1500 планшетів для військових. Під час матчу збірної України по футболу Parimatch Ukraine зробив найбільший донат – 4,5 млн грн.

Разом з фондом KOLO та сайтом DOU і допомогою Parimatch назбирали на «маленьке ППО» для бригади штурмової піхоти. Завдяки донату Parimatch в 1 млн грн збір було закрито достроково.

Для вимушено переміщених осіб Parimatch облаштовує спальні місця на заході країни – прихисток отримали більше ніж 4000 людей – додатково передаються набори продуктів харчування, а для медиків придбані апарати ШВЛ та машина швидкої допомоги.

Понад 2 млн гривень переведено на рахунки Мінсоцполітики, фонду дружин і матерів захисників з Маріуполя «Жінки зі Сталі», а також фонд Shakhtar Social ФК «Шахтар».

“Від кожного з нас залежить майбутнє країни і наших дітей – це наша спільна відповідальність. І тут не може бути компромісів”, – каже СЕО Parimatch Максим Ляшко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71