Реабилитация в громадах: как организуют подвоз пациентов в больницы

ukenru
Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
13:24 • 15007 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
09:59 • 68563 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
09:49 • 101291 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
09:39 • 102928 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 115336 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 176497 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 142418 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 165599 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 184302 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 178899 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

 • 115621 просмотра
В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня

В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня

 • 29241 просмотра
Над Украиной сбили 46 из 70 вражеских дронов

Над Украиной сбили 46 из 70 вражеских дронов

 • 24399 просмотра
Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин

Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин

09:24 • 41992 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

10:48 • 39895 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 176497 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 143053 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 148276 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 194478 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 197394 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

10:48 • 39895 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 107285 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 106518 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 105568 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 108060 просмотра
Актуальное
Реабилитация в громадах: как организуют подвоз пациентов в больницы

Реабилитация в громадах: как организуют подвоз пациентов в больницы

Киев  •  УНН

 • 8287 просмотра

Read in English

Громады получат возможность организовывать транспортировку пациентов в больницы для реабилитации. Минздрав внедряет новый тариф для межгоспитальных перевозок, а для ветеранов создана отдельная система транспортировки.

Министерство здравоохранения Украины объявило, что общины получат возможность организовывать перевозки пациентов, нуждающихся в реабилитации, в больницы.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.

При обсуждении вопросов развития реабилитационных центров Ляшко объяснил, как будет организована система на практике, в частности с учетом различных возможностей громад.

По подвозу, когда мы делали в 2023 году госпитальное планирование, то требования к госпитальному округу каждого региона было сделано так, чтобы в больнице общие кластеры определялись с учетом количества людей, которые они должны обслуживать, и с маршрутами проезда. И именно это, когда планировалось, также подпланировалось о маршрутных перевозках, которые действуют в каждом конкретном регионе, в каждом конкретном районе для того, чтобы учитывать возможность проезда в больницу

- сказал Ляшко.

Новый тариф для межгоспитальных перевозок

Министерство здравоохранения работает над внедрением нового пакета услуг или тарифа, который позволит организовать перевозку пациентов между больницами или от общин к кластерным центрам. Это упрощает доступ к медицинским услугам и позволяет пациентам получать высококвалифицированную помощь в местах, где есть соответствующие условия.

Дополнительно к общей системе медицинских перевозок, в рамках программ Министерства ветеранов Украины созданы условия для транспортировки ветеранов в реабилитационные отделения.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита, эта инициатива реализуется через коммуникацию с помощниками ветеранов, которые помогают организовывать поездки. Финансирование таких перевозок осуществляется за счет областных и местных бюджетов.

Уже более 200 ветеранских пространств функционируют по всей Украине, и их количество будет расти в 2024 году. На поддержку ветеранов в первом квартале текущего года было выделено более миллиарда гривен, что позволяет обеспечивать транспорт и доступ к качественной реабилитационной помощи.

Напомним,

Минздрав планирует создать реабилитационные отделения в каждой общине в 2025 году. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоЗдоровье
viktor-liashkoВиктор Ляшко
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы