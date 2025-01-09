Реабилитация в громадах: как организуют подвоз пациентов в больницы

Министерство здравоохранения Украины объявило, что общины получат возможность организовывать перевозки пациентов, нуждающихся в реабилитации, в больницы.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.

При обсуждении вопросов развития реабилитационных центров Ляшко объяснил, как будет организована система на практике, в частности с учетом различных возможностей громад.

По подвозу, когда мы делали в 2023 году госпитальное планирование, то требования к госпитальному округу каждого региона было сделано так, чтобы в больнице общие кластеры определялись с учетом количества людей, которые они должны обслуживать, и с маршрутами проезда. И именно это, когда планировалось, также подпланировалось о маршрутных перевозках, которые действуют в каждом конкретном регионе, в каждом конкретном районе для того, чтобы учитывать возможность проезда в больницу - сказал Ляшко.

Новый тариф для межгоспитальных перевозок

Министерство здравоохранения работает над внедрением нового пакета услуг или тарифа, который позволит организовать перевозку пациентов между больницами или от общин к кластерным центрам. Это упрощает доступ к медицинским услугам и позволяет пациентам получать высококвалифицированную помощь в местах, где есть соответствующие условия.

Дополнительно к общей системе медицинских перевозок, в рамках программ Министерства ветеранов Украины созданы условия для транспортировки ветеранов в реабилитационные отделения.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита, эта инициатива реализуется через коммуникацию с помощниками ветеранов, которые помогают организовывать поездки. Финансирование таких перевозок осуществляется за счет областных и местных бюджетов.

Уже более 200 ветеранских пространств функционируют по всей Украине, и их количество будет расти в 2024 году. На поддержку ветеранов в первом квартале текущего года было выделено более миллиарда гривен, что позволяет обеспечивать транспорт и доступ к качественной реабилитационной помощи.

Напомним,

Минздрав планирует создать реабилитационные отделения в каждой общине в 2025 году.