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Реабілітація в громадах: як організують підвезення пацієнтів до лікарень

Реабілітація в громадах: як організують підвезення пацієнтів до лікарень

Київ • УНН

 • 25149 перегляди

Громади отримають можливість організовувати транспортування пацієнтів до лікарень для реабілітації. МОЗ впроваджує новий тариф для міжгоспітальних перевезень, а для ветеранів створено окрему систему транспортування.

Міністерство охорони здоров’я України оголосило, що громади отримають можливість організовувати перевезення пацієнтів, які потребують реабілітації, до лікарень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає УНН.

Під час обговорення питань розвитку реабілітаційних осередків Ляшко пояснив, як буде організована система на практиці, зокрема з урахуванням різних спроможностей громад.

Щодо підвезення, коли ми робили в 2023 році госпітальне планування, то вимоги до госпітального округу кожного регіону було зроблено так, щоб в лікарні загальні кластери визначалися з урахуванням кількості людей, які вони повинні обслуговувати, і з маршрутами доїзду. І саме це, коли планувалось, також підпланувалось про маршрутні перевезення, які діють в кожному конкретному регіоні, в кожному конкретному районі для того, щоб враховувати можливість доїзду до лікарні

- сказав Ляшко.

Новий тариф для міжгоспітальних перевезень

Міністерство охорони здоров’я працює над запровадженням нового пакета послуг або тарифу, який дозволить організувати перевезення пацієнтів між лікарнями чи від громад до кластерних центрів. Це спрощує доступ до медичних послуг і дозволяє пацієнтам отримувати висококваліфіковану допомогу в місцях, де є відповідні умови.

Додатково до загальної системи медичних перевезень, у межах програм Міністерства ветеранів України створено умови для транспортування ветеранів до реабілітаційних відділень.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, ця ініціатива реалізується через комунікацію з помічниками ветеранів, які допомагають організовувати поїздки. Фінансування таких перевезень здійснюється за рахунок обласних та місцевих бюджетів.

Уже більше 200 ветеранських просторів функціонують по всій Україні, і їх кількість зростатиме у 2024 році. На підтримку ветеранів у першому кварталі поточного року було виділено понад мільярд гривень, що дозволяє забезпечувати транспорт і доступ до якісної реабілітаційної допомоги.

Нагадаємо

МОЗ планує створити реабілітаційні відділення в кожній громаді у 2025 році. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоЗдоров'я
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