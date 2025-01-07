Разворовали более 6 млн грн на закупках к каретам скорой: разоблачили чиновника КГГА и ряд его сообщников

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) ликвидировали еще одну преступную схему, задержан чиновник коммунальной организации «Киевмедспецтранс» КГГА и четыре его сообщника, которые подозреваются в хищении более 6 млн грн, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике службы материально-технического обеспечения коммунального предприятия КГГА «Киевмедспецтранс» Юрии Клименко и четырех его сообщниках. Они завысили цены тендерных закупок, а к участию в конкурсе допустили только нужные фирмы. Далее - поставляли запасные части для карет скорой медпомощи с переплатой, а полученные деньги делили между собой.

Детали

По материалам дела, фигуранты присвоили средства, которые предназначались на закупку автомобильных запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Как установило расследование, преступную сделку во время военного положения организовал начальник службы материально-технического обеспечения Киевмедспецтранса КГГА.

Он привлек к схеме 3-х директоров подконтрольных частных предприятий и их бухгалтера.

В частности, члены организованной группы вместе разработали план завладения бюджетными деньгами, распределили между собой роли и четко придерживались преступного замысла.

По материалам дела, чиновник Киевмедспецтранса сформировал завышенную стоимость тендерной закупки и к участию в конкурсе допустил исключительно подконтрольные фирмы, которые и выиграли тендер.

В дальнейшем предприниматели поставляли запасные части для карет скорой медицинской помощи по завышенным ценам, а сверхприбыль выводили на свои счета.

Проведенные судебные экономические экспертизы установили необоснованное завышение цен на более чем 6 млн грн.

В ходе расследования было также выяснено, что во избежание уголовной ответственности организатор схемы, начальник службы материально-технического обеспечения, был переведен на более низкую должность.

Добавим

По данным СБУ, на основании собранных доказательств должностному лицу коммунальной организации КГГА и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины в соответствии с совершенными преступлениями:

◾️ ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в крупных размерах, в условиях военного положения, организованной группой);

◾️ ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

◾️ ч. 3 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог).

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Санкция статей предусматривает до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.