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Розікрали понад 6 млн грн на закупівлях до карет швидкої: викрили посадовця КМДА та низку його спільників

Розікрали понад 6 млн грн на закупівлях до карет швидкої: викрили посадовця КМДА та низку його спільників

Київ • УНН

 • 28820 перегляди

Посадовця "Київмедспецтрансу" та чотирьох спільників затримано за розкрадання коштів на закупівлі запчастин для карет швидкої допомоги. Зловмисники завищували ціни на тендерах та ділили надприбуток між собою.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) ліквідували ще одну злочинну схему, затримано посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" КМДА і чотирьох його спільників, які підозрюються у розкраданні понад 6 млн грн, передає УНН із посиланням на СБУ.

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про начальника служби матеріально-технічного забезпечення комунального підприємства КМДА "Київмедспецтранс" Юрія Клименка та чотирьох його спільників. Вони завищили ціни тендерних закупівель, а до участі в конкурсі допустили лише потрібні фірми. Далі — постачали запасні частини для карет швидкої меддопомоги з переплатою, а отримані гроші ділили між собою.

Деталі

За матеріалами справи, фігуранти привласнили кошти, які призначалися на закупівлю автомобільних запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Як встановило розслідування, злочинну оборудку під час воєнного стану організував начальник служби матеріально-технічного забезпечення Київмедспецтрансу КМДА.

Він залучив до схеми 3-х директорів підконтрольних приватних підприємств та їхнього бухгалтера.

Зокрема, члени організованої групи разом розробили план заволодіння бюджетними грошима, розподілили між собою ролі та чітко дотримувалися злочинного задуму.

За матеріалами справи, посадовець Київмедспецтрансу сформував завищену вартість тендерної закупівлі і до участі в конкурсі допустив винятково підконтрольні фірми, які і виграли тендер.

У подальшому підприємці постачали запасні частини для карет швидкої медичної допомоги за завищеними цінами, а надприбуток виводили на свої рахунки.

Проведені судові економічні експертизи встановили необґрунтоване завищення цін на понад 6 млн грн.

Під час розслідування було також з’ясовано, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, було переведено на нижчу посаду.

Додамо

За даними СБУ, на підставі зібраних доказів посадовцю комунальної організації КМДА і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів:

◾️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою);

◾️ ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

◾️ ч. 3 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення).

Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.

Санкція статей передбачає до 12 років тюремного ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
kyivКиїв

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